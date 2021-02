மாவட்ட செய்திகள்

உரிமையாளரின் காரை எடுத்து சென்ற வங்கி மேலாளர் உள்பட 10 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Case against 10 people, including the bank manager who took the owner's car

உரிமையாளரின் காரை எடுத்து சென்ற வங்கி மேலாளர் உள்பட 10 பேர் மீது வழக்கு