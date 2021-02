மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் அருகே, தீராத வயிற்று வலியால் எலி மருந்து குடித்து முதியவர் தற்கொலை + "||" + Near Tiruvallur, an old man committed suicide by drinking rat medicine due to chronic abdominal pain

திருவள்ளூர் அருகே, தீராத வயிற்று வலியால் எலி மருந்து குடித்து முதியவர் தற்கொலை