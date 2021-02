மாவட்ட செய்திகள்

மன்னார்குடியை தலைமையிடமாக கொண்டு தனி மாவட்டம் உருவாக்க வேண்டும் வர்த்தகர் சங்க கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Resolution of the meeting of the Chamber of Commerce to create a separate district with Mannargudi as its headquarters

