மாவட்ட செய்திகள்

இரும்பு கம்பெனி பூட்டை உடைத்து 600 கிலோ தாமிர கம்பிகள் திருட்டு + "||" + Iron company broke the lock and stole 600 kg of copper wire

இரும்பு கம்பெனி பூட்டை உடைத்து 600 கிலோ தாமிர கம்பிகள் திருட்டு