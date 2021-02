மாவட்ட செய்திகள்

பதிவு திருமணம் செய்துவிட்டு வரதட்சணையாக 50 பவுன் நகை கேட்டு மனைவியை பிரிந்து சென்ற என்ஜினீயர் கைது + "||" + An engineer has been arrested for divorcing his wife after asking for 50 50 worth of dowry as a dowry

பதிவு திருமணம் செய்துவிட்டு வரதட்சணையாக 50 பவுன் நகை கேட்டு மனைவியை பிரிந்து சென்ற என்ஜினீயர் கைது