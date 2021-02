மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில்புனித லூர்து அன்னை ஆலய திருவிழாதிரளான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்று வழிபாடு நடத்தினர் + "||" + in thoothukudi, st.lourdes mother temple festival, crowds of christiansparte and worship

தூத்துக்குடியில்புனித லூர்து அன்னை ஆலய திருவிழாதிரளான கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்று வழிபாடு நடத்தினர்