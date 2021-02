மாவட்ட செய்திகள்

தேவூர் அருகே தண்ணீர் குறைந்ததால் பாறைகளாக காட்சியளிக்கும் காவிரி ஆறு + "||" + The river Cauvery near Devoor looks like rocks due to low water

தேவூர் அருகே தண்ணீர் குறைந்ததால் பாறைகளாக காட்சியளிக்கும் காவிரி ஆறு