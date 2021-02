மாவட்ட செய்திகள்

மீனவ சமுதாய பட்டதாரி இளைஞர்கள் போட்டித் தேர்வில் பங்கேற்க இலவச பயிற்சி + "||" + Free training for fishing community graduate youth to participate in competitive examinations

மீனவ சமுதாய பட்டதாரி இளைஞர்கள் போட்டித் தேர்வில் பங்கேற்க இலவச பயிற்சி