மாவட்ட செய்திகள்

போதையில் நடந்த விபரீத சம்பவம் பெட்ரோல் தீயில் சிக்கி மாநகராட்சி ஊழியர் பலி நண்பர்கள் 3 பேர் கைது + "||" + Three friends of a corporation employee killed in a petrol fire have been arrested

போதையில் நடந்த விபரீத சம்பவம் பெட்ரோல் தீயில் சிக்கி மாநகராட்சி ஊழியர் பலி நண்பர்கள் 3 பேர் கைது