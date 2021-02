மாவட்ட செய்திகள்

60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் கட்டணம் இல்லா பயண டோக்கன்களை இன்று முதல் பெற்றுக்கொள்ளலாம் + "||" + Senior citizens over the age of 60 can receive free travel tokens from today

