மாவட்ட செய்திகள்

வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் இருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தினருக்கும் கல்வி, வீடு கட்டும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்: புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி உறுதி + "||" + Puducherry CM Narayanasamy assures that education and housing scheme will be implemented for the backward communities below the poverty line

வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் இருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தினருக்கும் கல்வி, வீடு கட்டும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்: புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி உறுதி