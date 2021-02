மாவட்ட செய்திகள்

குன்னூர் அருகேஉறைபனியால் தேயிலை செடிகள் கருகின + "||" + The tea plants dried up due to the frost

குன்னூர் அருகேஉறைபனியால் தேயிலை செடிகள் கருகின