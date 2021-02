மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு செயலிகளுடன் கூடிய ஸ்மார்ட்போன் + "||" + Smartphone with special processors for the disabled

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு செயலிகளுடன் கூடிய ஸ்மார்ட்போன்