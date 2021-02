மாவட்ட செய்திகள்

நிறைவேற்ற முடியாத கவர்ச்சி திட்டங்களையே தி.மு.க. வாக்குறுதியாக அளித்து வருகிறது - அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் குற்றச்சாட்டு + "||" + The DMK is pursuing seductive plans that cannot be fulfilled.

நிறைவேற்ற முடியாத கவர்ச்சி திட்டங்களையே தி.மு.க. வாக்குறுதியாக அளித்து வருகிறது - அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் குற்றச்சாட்டு