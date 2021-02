மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் ஒரே நாளில் 782 நாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி + "||" + In Thoothukudi district, 782 dogs were vaccinated against rabies on the one day.

தூத்துக்குடியில் ஒரே நாளில் 782 நாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி