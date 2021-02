மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக்கோரிசாலை மறியல் செய்ய முயன்ற கிராம மக்கள் + "||" + Demand removal of Tasmac store Villagers trying to block the road

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக்கோரிசாலை மறியல் செய்ய முயன்ற கிராம மக்கள்