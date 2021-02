மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சி அமைந்தவுடன்ஒகேனக்கல் குடிநீர் திட்டம் முழுமையாக செயல்படுத்தப்படும்தர்மபுரியில் கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி + "||" + Kanimozhi MP in Dharmapuri said that the Okanagan drinking water project will be fully implemented. Said

தி.மு.க. ஆட்சி அமைந்தவுடன்ஒகேனக்கல் குடிநீர் திட்டம் முழுமையாக செயல்படுத்தப்படும்தர்மபுரியில் கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி