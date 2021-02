மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி ஓயாமரி மின்மயானத்தில் சர்ச்சைக்குரிய வாசகங்கள் அடங்கிய பலகை அகற்றம் + "||" + Removal of board containing controversial slogans at Trichy Oyamari power plant

திருச்சி ஓயாமரி மின்மயானத்தில் சர்ச்சைக்குரிய வாசகங்கள் அடங்கிய பலகை அகற்றம்