மாவட்ட செய்திகள்

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் ரூ.1¾ கோடி காணிக்கை வசூல்; 3½ கிலோ தங்கமும் கிடைத்தது + "||" + Samayapuram Mariamman temple collected Rs 10 crore and got 30 kg of gold

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் ரூ.1¾ கோடி காணிக்கை வசூல்; 3½ கிலோ தங்கமும் கிடைத்தது