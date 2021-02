மாவட்ட செய்திகள்

ஆதரவற்றோர்களின் சிகிச்சைக்காகதிருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் 20 படுக்கைகள் கொண்ட சிறப்பு வார்டு + "||" + A special ward with 20 beds has been set up at Trichy Government Hospital for the treatment of the destitute.

ஆதரவற்றோர்களின் சிகிச்சைக்காகதிருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் 20 படுக்கைகள் கொண்ட சிறப்பு வார்டு