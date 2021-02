மாவட்ட செய்திகள்

மீனவ பட்டதாரிகளுக்கு இந்திய குடிமைப்பணி போட்டி தேர்வுக்கான ஆயத்த பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க நாளை கடைசிநாள் + "||" + Tomorrow is the last day for fishing graduates to apply for preparatory training for the Indian Civil Service Competitive Examination

