மாவட்ட செய்திகள்

பேரணாம்பட்டு அருகே கன்றுக்குட்டியை, சிறுத்தை வேட்டையாடி கடித்து குதறியது. + "||" + The leopard that hunted the calf

பேரணாம்பட்டு அருகே கன்றுக்குட்டியை, சிறுத்தை வேட்டையாடி கடித்து குதறியது.