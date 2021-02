மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி-வால்பாறை மலைப்பாதையில் நடுரோட்டில் உலா வந்த காட்டு யானை + "||" + Wild elephant strolling in the middle of the road

பொள்ளாச்சி-வால்பாறை மலைப்பாதையில் நடுரோட்டில் உலா வந்த காட்டு யானை