மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூரில் சரக்கு ரெயிலில் அடிபட்டு ஐ.டி.ஐ. மாணவர் பலி + "||" + I.T.I. was hit by a freight train in Mettur. Student killed

மேட்டூரில் சரக்கு ரெயிலில் அடிபட்டு ஐ.டி.ஐ. மாணவர் பலி