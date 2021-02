மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார்சைக்கிளில் இருந்து விழுந்தபோது டிராக்டர் சக்கரத்தில் சிக்கி 2 வயது குழந்தை பலி + "||" + A 2-year-old child was killed when he fell off a motorcycle and got stuck in the wheel of a tractor

மோட்டார்சைக்கிளில் இருந்து விழுந்தபோது டிராக்டர் சக்கரத்தில் சிக்கி 2 வயது குழந்தை பலி