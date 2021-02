மாவட்ட செய்திகள்

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இருந்து ரெயில் மூலம் சின்னசேலத்துக்கு 53 ஆயிரம் மூட்டை பச்சரிசி வந்தது + "||" + From the state of Punjab 53 thousand bundles of paste came to Chinnasalem by train

