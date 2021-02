மாவட்ட செய்திகள்

‘பாஸ்டேக்’ ஸ்டிக்கரை ஒட்டும் முன்பே பழனியை சேர்ந்தவரின் கார் ஒடிசாவில் பயணித்ததாக கட்டணம் வசூலிப்பு + "||" + Palani residents car was charged with traveling in Odisha tollgate

‘பாஸ்டேக்’ ஸ்டிக்கரை ஒட்டும் முன்பே பழனியை சேர்ந்தவரின் கார் ஒடிசாவில் பயணித்ததாக கட்டணம் வசூலிப்பு