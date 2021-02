மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரத்தில்சார்பதிவாளரின் கார் கண்ணாடியை உடைத்து ரூ.1½ லட்சம் திருட்டு + "||" + theft by breaking the glass of the car

விழுப்புரத்தில்சார்பதிவாளரின் கார் கண்ணாடியை உடைத்து ரூ.1½ லட்சம் திருட்டு