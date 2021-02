கோட்டூர் அருகே வீடு புகுந்து கணவன்-மனைவி மீது தாக்குதல் வாலிபர் கைது

மாவட்ட செய்திகள்

கோட்டூர் அருகே வீடு புகுந்து கணவன்-மனைவி மீது தாக்குதல் வாலிபர் கைது + "||" + A youth was arrested for breaking into a house near Kottur and assaulting a husband and wife

கோட்டூர் அருகே வீடு புகுந்து கணவன்-மனைவி மீது தாக்குதல் வாலிபர் கைது