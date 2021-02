மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா கட்சிபிற்படுத்தப்பட்ட, ஏழை, எளிய மக்களின் விரோத கட்சியாக விளங்கி வருகிறதுசூளகிரியில் நடந்த விழாவில், கர்நாடக முன்னாள் முதல் மந்திரி சித்தராமையா பேச்சு + "||" + It has become the hostile party of the backward, poor and common people

பா.ஜனதா கட்சிபிற்படுத்தப்பட்ட, ஏழை, எளிய மக்களின் விரோத கட்சியாக விளங்கி வருகிறதுசூளகிரியில் நடந்த விழாவில், கர்நாடக முன்னாள் முதல் மந்திரி சித்தராமையா பேச்சு