மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூரில் பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்வை கண்டித்து தி.மு.க.சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + in tiruchendur, the southern district dmk on behalf of demonstration against petrol, diesel price hike. anitha radhakrishnan took the lead

திருச்செந்தூரில் பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்வை கண்டித்து தி.மு.க.சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்