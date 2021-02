மாவட்ட செய்திகள்

கூலிப்படை மூலம் கணவனை கொலை செய்த அரசு பள்ளி ஆசிரியை, கள்ளக்காதலன் உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + Three people have been arrested for killing a government school teacher who killed her husband by mercenaries

கூலிப்படை மூலம் கணவனை கொலை செய்த அரசு பள்ளி ஆசிரியை, கள்ளக்காதலன் உள்பட 3 பேர் கைது