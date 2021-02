மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் சத்துணவு ஊழியர்கள் சாலை மறியல்; 181 பேர் கைது + "||" + Police arrested 181 food workers who were involved in a road blockade in Nellai yesterday demanding regular pay.

நெல்லையில் சத்துணவு ஊழியர்கள் சாலை மறியல்; 181 பேர் கைது