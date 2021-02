மாவட்ட செய்திகள்

துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்புடன் பழவூரில் இருந்து கும்பகோணம் கொண்டு செல்லப்பட்ட 9 சாமி சிலைகள் + "||" + Nine Sami idols were taken to Kumbakonam from Vadakkankulam Palavoor with police security for the trial.

துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்புடன் பழவூரில் இருந்து கும்பகோணம் கொண்டு செல்லப்பட்ட 9 சாமி சிலைகள்