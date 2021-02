மாவட்ட செய்திகள்

தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில் வேலை நிறுத்த போராட்டம்: கோவையில் அனைத்து அரசு பஸ்களையும் இயக்க தேவையான நடவடிக்கை + "||" + Action to run all buses in Coimbatore

தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில் வேலை நிறுத்த போராட்டம்: கோவையில் அனைத்து அரசு பஸ்களையும் இயக்க தேவையான நடவடிக்கை