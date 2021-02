மாவட்ட செய்திகள்

கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு விரைவில் நிவாரணம் + "||" + Immediate relief for crops affected by heavy rains

கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு விரைவில் நிவாரணம்