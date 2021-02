மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 40 சதவீத பஸ்கள் ஓடின + "||" + In Dindigul district 40 percent of the buses ran

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 40 சதவீத பஸ்கள் ஓடின