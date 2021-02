மாவட்ட செய்திகள்

அய்யா வைகுண்டர் அவதார தினம்:நெல்லை மாவட்டத்திற்கு 4-ந் தேதி உள்ளூர் விடுமுறைகலெக்டர் விஷ்ணு அறிவிப்பு + "||" + Local holiday on the 4th for Nellai district

அய்யா வைகுண்டர் அவதார தினம்:நெல்லை மாவட்டத்திற்கு 4-ந் தேதி உள்ளூர் விடுமுறைகலெக்டர் விஷ்ணு அறிவிப்பு