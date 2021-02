மாவட்ட செய்திகள்

திருவானைக்காவல் கோவிலில்முருகன் சிலை மாயமானதாக பரபரப்பு + "||" + The idol of Lord Murugan in the Thiruvanaikaval temple is magically sensational

