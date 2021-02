மாவட்ட செய்திகள்

கல்லக்குடி அருகே முதுவத்தூர் கிராமத்தில் ஜல்லிக்கட்டு:காளைகள் முட்டியதில் 18 பேர் காயம் + "||" + Eighteen people were injured in a bullfight at Jallikkat in Muduvathur village near Gallagudi.

கல்லக்குடி அருகே முதுவத்தூர் கிராமத்தில் ஜல்லிக்கட்டு:காளைகள் முட்டியதில் 18 பேர் காயம்