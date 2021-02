மாவட்ட செய்திகள்

ஆர்.கே.பேட்டை அருகே, பஸ் கண்ணாடியை உடைத்த 3 பேர் கைது + "||" + Near RKpet, 3 people were arrested for breaking the glass of a bus

ஆர்.கே.பேட்டை அருகே, பஸ் கண்ணாடியை உடைத்த 3 பேர் கைது