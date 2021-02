மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை அரசு அருங்காட்சியகத்தில் 28-ந்தேதி ஓவியப்போட்டி - 9 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்கள் பங்கேற்கலாம் + "||" + 28th Painting Competition at Chennai Government Museum - Students from 9th to 12th class can participate

