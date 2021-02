மாவட்ட செய்திகள்

உதவி தொகையை உயர்த்தி வழங்கக்கோரி மாற்றுத்திறனாளிகள் சாலை மறியல் 15 பெண்கள் உள்பட 55 பேர் கைது + "||" + 55 people, including 15 women, were arrested in a road blockade by disabled people demanding an increase in aid

