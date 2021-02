மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பனப்பள்ளி அருகேஇருசக்கர வாகனத்தில் கடத்திய 15 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்தப்பியோடிய 2 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Seized 15 kg of cannabis smuggled in a two wheeler

வேப்பனப்பள்ளி அருகேஇருசக்கர வாகனத்தில் கடத்திய 15 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்தப்பியோடிய 2 பேருக்கு வலைவீச்சு