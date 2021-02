மாவட்ட செய்திகள்

போகனப்பள்ளி, கொங்கன்செருவு கிராமங்களில் எருது விடும் விழா 10 பேர் காயம் + "||" + In the villages Bull dropping ceremony 10 people were injured

போகனப்பள்ளி, கொங்கன்செருவு கிராமங்களில் எருது விடும் விழா 10 பேர் காயம்