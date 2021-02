மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்: நெல்லையில் அரசியல் கட்சி சுவரொட்டி-பதாகைகள் அகற்றம் + "||" + Political party posters and banners were removed yesterday in Nellai following the enactment of the Electoral Code of Conduct.

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்: நெல்லையில் அரசியல் கட்சி சுவரொட்டி-பதாகைகள் அகற்றம்