மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாநகரில் போலீஸ் நிலையங்களுக்கு இன்ஸ்பெக்டர்கள் நியமனம் + "||" + Commissioner anbu has ordered the appointment of police inspectors to police stations in Nellai.

நெல்லை மாநகரில் போலீஸ் நிலையங்களுக்கு இன்ஸ்பெக்டர்கள் நியமனம்