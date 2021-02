மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் மதுபான விற்பனை நேரம் இரவு 11 மணியிலிருந்து 10 மணியாக குறைப்பு + "||" + Liquor sales in Pondicherry reduced from 11 pm to 10 pm

புதுச்சேரியில் மதுபான விற்பனை நேரம் இரவு 11 மணியிலிருந்து 10 மணியாக குறைப்பு