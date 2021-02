மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை அயனாவரம் பகுதி சாலையில் கிடந்த மின்வயரை மிதித்தார்; மின்சாரம் தாக்கி டிரைவர் பலி + "||" + Trampled an electric wire lying on the Ayanavaram area road in Chennai; The driver was struck by electricity and killed

