மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல் எதிரொலி: நெல்லையில் 2-வது நாளாக சுவர் விளம்பரங்கள் அழிப்பு + "||" + Wall advertisements were demolished for the 2nd day yesterday in Nellai metropolitan area in response to the implementation of the election code of conduct.

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல் எதிரொலி: நெல்லையில் 2-வது நாளாக சுவர் விளம்பரங்கள் அழிப்பு